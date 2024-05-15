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В Сочи появится новая туристская зона с парком, аллеей и медицинским центром

В июне 2024 года в Сочи завершится обустройство нового масштабного общественного пространства площадью более 5 га с парком, аллеей и медцентром, которое станет доступным для посещения более 3 млн человек в курортный сезон. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Мантера».

Проект реализован девелопером курортной недвижимости FIVE на федеральной территории Сириус. Новая зона отдыха включает в себя панорамный ландшафтный парк с креативным зонированием, спортивной и детской площадками, джунглями, японским и торжественным садами, амфитеатрами, зонами отдыха и качелями с панорамным видом на Черное море. В парке проложены 11 км велодорожек, беговых дорожек и зоны для занятий йогой.

Прогулочная аллея соединит Олимпийский проспект с Имеретинской набережной. На ней расположены два креативно-досуговых центра для детей и взрослых, а также двухэтажная поликлиника с 30 профильными кабинетами.

Многофункциональный конференц-центр будет рассчитан на 1,2 тыс. человек. Он оснащен современным видео и аудио-оборудованием для проведения мероприятий международного и федерального уровня.

Поликлиника оснащена современным оборудованием и предоставляет услуги по 38 профилям. Жители смогут получить квалифицированную помощь специалистов, в том числе по полису ОМС. Конференц-центр обеспечит рабочими местами около 200 человек.

Александр Саурин, генеральный директор девелопера курортной недвижимости FIVE, подчеркнул, что новый инфраструктурный кластер благоприятно отразится на экономике территории, а социальные объекты восполнят потребность в медицинской, парковой и досуговой инфраструктуре. Общий объем инвестиций в проект составил 3,5 млрд руб.

туризм и отдых