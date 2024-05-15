В Сочи появится новая туристская зона с парком, аллеей и медицинским центром

В июне 2024 года в Сочи завершится обустройство нового масштабного общественного пространства площадью более 5 га с парком, аллеей и медцентром, которое станет доступным для посещения более 3 млн человек в курортный сезон. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Мантера».