В Крыму стартовал сбор эфиромасличной розы

Как сообщили на одном из крупнейших предприятий региона «Крымская Роза», которое собирает розу для производства своей косметической продукции, первый сбор урожая розовых бутонов состоялся уже 14 мая. В этом году предприятие арендовало розовое поле у фермеров в Бахчисарайском районе общей площадью более 20 гектаров. Во время каждого сбора ожидается получить более 500 килограммов розовых лепестков, из которых будет получен ценный гидролат розы для производства косметики.
Традиции выращивания эфиромасличной розы в Крыму уже почти сто лет. В советские годы Крым носил славу ароматного края, а розовые поля простирались на сотни гектаров. Студенты со всей страны приезжали на полуостров на сбор розовых бутонов. А ценное эфирное масло розы шло на экспорт. Сегодня эта отрасль в Крыму возрождается.