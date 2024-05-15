В Крыму стартовал сбор эфиромасличной розы

Как сообщили на одном из крупнейших предприятий региона «Крымская Роза», которое собирает розу для производства своей косметической продукции, первый сбор урожая розовых бутонов состоялся уже 14 мая. В этом году предприятие арендовало розовое поле у фермеров в Бахчисарайском районе общей площадью более 20 гектаров. Во время каждого сбора ожидается получить более 500 килограммов розовых лепестков, из которых будет получен ценный гидролат розы для производства косметики.