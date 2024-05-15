Таджикистан планирует присоединиться к единой энергосистеме региона уже в этом месяце

«В этом месяце мы планируем подключить Таджикистан к нашей общей сети — к единой Центральноазиатской энергосистеме», — сообщил он на проходящей в Ташкенте Энергетической неделе.
Объединенная энергосистема была создана еще при Советском Союзе в 1960 году, когда все страны региона являлись частью одного государства. Это позволяло балансировать сезонные колебания спроса на электроэнергию и потребности в воде в ирригационный период. Ею управляли из Координационно-диспетчерского центра в Ташкенте.
В 2009 году по разным причинам энергосистема перестала работать, поставки энергии продолжались на двусторонней основе, но через 10 лет ее решили воссоздать.
Ранее министр энергетики водных ресурсов Таджикистана Далер Джума заявил, что страна вернется в центральноазиатскую объединенную энергетическую систему в апреле 2024 года.