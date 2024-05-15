Таджикистан планирует присоединиться к единой энергосистеме региона уже в этом месяце

Объединенная энергосистема была создана еще при Советском Союзе в 1960 году, когда все страны региона являлись частью одного государства. Это позволяло балансировать сезонные колебания спроса на электроэнергию и потребности в воде в ирригационный период. Ею управляли из Координационно-диспетчерского центра в Ташкенте.