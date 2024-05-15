Эксперты объяснили, почему в Калининградской области замедляются темпы строительства жилья

Снижение темпов строительства в Калининградской области — статистические колебания, на которые не стоит слишком обращать внимания. Об этом заявил глава группы компаний «Калининградский торгово-строительный холдинг» Александр Качанович. Эксперта цитирует «РБК Калининград».
«В статистике есть эффект высокой базы, есть эффект низкой базы. Соответственно, ты растёшь по сравнению с предыдущим годом, ты либо падаешь. То есть я не вижу, что предложение на рынке снижается. Немного, возможно, это было заложено в начале 2022 года, когда ряд инвестиционных активностей многие из застройщиков поставили на паузу. Это, в свою очередь, имеет через год-полтора отдалённый эффект, потому что уменьшаются какие-то объёмы. Но уже к середине 2022 года практически все инвестиционные проекты возобновились, поэтому я не вижу никаких далеко идущих тенденций, просто это статистические колебания».
Гендиректор «Калининградстройинвест», глава комитета областного Заксобрания по экономической политике и развитию инфраструктуры Валерий Макаров считает, что объёмы ввода жилья сокращаются. Тенденция может продолжиться.
«В целом рынок диктует объёмы строительства <…>. Есть несколько причин [сокращения темпов строительства]. Первое, это, конечно, спрос и предложение. И объёмы всегда будут корректироваться в зависимости от спроса», — объяснил специалист.
Второй фактор — выдача ипотеки. Эксперт уверен, что с прекращением льготного кредитования темпы строительства станут ощутимо ниже.