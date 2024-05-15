Эксперты объяснили, почему в Калининградской области замедляются темпы строительства жилья

«В статистике есть эффект высокой базы, есть эффект низкой базы. Соответственно, ты растёшь по сравнению с предыдущим годом, ты либо падаешь. То есть я не вижу, что предложение на рынке снижается. Немного, возможно, это было заложено в начале 2022 года, когда ряд инвестиционных активностей многие из застройщиков поставили на паузу. Это, в свою очередь, имеет через год-полтора отдалённый эффект, потому что уменьшаются какие-то объёмы. Но уже к середине 2022 года практически все инвестиционные проекты возобновились, поэтому я не вижу никаких далеко идущих тенденций, просто это статистические колебания».