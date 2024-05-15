Ресторан «Лукоморье» с фонтаном в парке продают в Волгограде за 120 млн рублей

Собственник Николас Юссеф решил расстаться с бизнесом, который много лет развивал на улице Гуртьева. Пять лет назад комплекс прошел капитальную реконструкцию с заменой всех инженерных сетей и коммуникаций. Продавец сообщает, что инвестиции в ресторан и гостиницу составили более 2 миллионов долларов.