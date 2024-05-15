Ресторан «Лукоморье» с фонтаном в парке продают в Волгограде за 120 млн рублей

В Волгограде собственник выставил на продажу большой ресторанно-гостиничный комплекс с фонтаном, расположенный в парке Гагарина Краснооктябрьского района. Агентство Германа Кутыгина рассчитывает продать «Лукоморье» за 120 миллионов рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на объявление.
Собственник Николас Юссеф решил расстаться с бизнесом, который много лет развивал на улице Гуртьева. Пять лет назад комплекс прошел капитальную реконструкцию с заменой всех инженерных сетей и коммуникаций. Продавец сообщает, что инвестиции в ресторан и гостиницу составили более 2 миллионов долларов.
Площадь «Лукоморья» — 1530 кв. метров. Залы ресторана рассчитаны на 290 посетителей, на втором этаже — гостиница на 9 номеров. При них есть оборудованные кухня, пекарня, прачечная, трансформаторная, котельная. Перед зданием — фонтан с подсветкой, который также полностью реконструировал владелец бизнеса, за ним — своя парковка и свой въезд на территорию парка. Участок площадью 1578 кв. метров в аренде на 49 лет.
Ресторан и гостиница в парке Гагарина работают. И подобных заведений в этой части района больше нет. Но новому владельцу также предлагают приспособить здание под оздоровительный, медицинский или развлекательный центр.