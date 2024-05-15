Городская казна вырастет на 4 млрд рублей

В среду, 15 мая, в Горсовете прошло плановое заседание. Парламентарии обсудили 22 вопроса. Один из них касался изменений в городской бюджет. Он вырастет сразу на 4 млрд рублей — это одно из самых больших единовременных поступлений за несколько лет. Отметим, что 600 млн это собственные средства, заработанные городом. Основную сумму из них направят на закрытие судебных решений.
Также средства пойдут на ремонт загородных лагерей и детские путёвки. Часть средств запланирована на реализацию программы по расселению из аварийного жилья.
Также 188 миллионов рублей добавят на строительство школы в микрорайоне Серебряный берег за счёт увеличения дефицита бюджета, деньги пойдут на поиск нового подрядчика и заключение с ним соглашения. Напомним, что в начале рабочей недели, 13 мая, мэр Омска Сергей Шелест сообщил о расторжении контракта с ООО «Капитал-Развитие». Об отставании в сроках строительства стало известно ещё осенью прошлого года. Подрядчик объяснял это сложностями в демонтаже старого бетонного фундамента на месте строительства, который привели к дефициту финансов. Нагнать сроки ему так и не удалось.
«Сегодня мы одобрили изменение в бюджет: более 180 миллионов мы направили на то, чтобы мы смогли заключить контракт с новыми застройщиками по строительству этой школы. Я считаю, что все изменения в бюджет носят социальный характер и направлены на благополучие наших граждан», — подчеркнул спикера Омского Горсовета Владимир Корбут.
Кроме того, поступления в бюджет предлагается пополнить за счёт дополнительных отчислений МП «Электрический транспорт». По итогам прошлого года оно заработало больше ожидаемого, поэтому доплатит в казну около 200 млн рублей — доля отчислений вырастет до 90%. Остальные МУПы заплатят прежние 30% от доходов.