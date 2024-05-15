Городская казна вырастет на 4 млрд рублей

Также 188 миллионов рублей добавят на строительство школы в микрорайоне Серебряный берег за счёт увеличения дефицита бюджета, деньги пойдут на поиск нового подрядчика и заключение с ним соглашения. Напомним, что в начале рабочей недели, 13 мая, мэр Омска Сергей Шелест сообщил о расторжении контракта с ООО «Капитал-Развитие». Об отставании в сроках строительства стало известно ещё осенью прошлого года. Подрядчик объяснял это сложностями в демонтаже старого бетонного фундамента на месте строительства, который привели к дефициту финансов. Нагнать сроки ему так и не удалось.