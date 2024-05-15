В Татарстане создадут сухопутный зерновой хаб

«Соглашение предполагает создание в Татарстане специализированного высокотехнологичного объекта высокоскоростной перевалки зерновых грузов мощностью 8 миллионов тонн в год», — говорится в сообщении.
Сухопутный зерновой хаб расположится недалеко от международного логистического комплекса имени Дэн Сяопина в рамках развития логистической модели «Зерно+» и тиражирования технологии сухопутной железнодорожной перевалки насыпных грузов.
Отмечается, что специализированные контейнеры-зерновозы с грузами будут отправляться из нового зернового хаба в экспортном направлении, а обратно в этих же контейнерах будут поступать товары народного потребления и компоненты для татарстанских предприятий.
Грузовая база создаваемого хаба — зерно, произведенное в Татарстане и регионах ПФО. Целевые рынки поставок — Китай, Узбекистан, Туркмения, Иран и другие страны. Обратные грузы в объеме до 200 тысяч TEU (двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств) в год будут поступать на региональные транспортно-логистические центры, с которыми зерновой хаб будет работать в технологической связке.
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