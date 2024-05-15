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В Татарстане создадут сухопутный зерновой хаб

КАЗАНЬ, 15 мая — РИА Новости. Соглашение о создании на территории Татарстана сухопутного зернового хаба подписали в среду премьер-министр республики Алексей Песошин и генеральный директор группы компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» Юрий Маневич на полях XV международного экономического форума KazanForum, сообщает пресс-служба правительства республики.

Источник: © РИА Новости

«Соглашение предполагает создание в Татарстане специализированного высокотехнологичного объекта высокоскоростной перевалки зерновых грузов мощностью 8 миллионов тонн в год», — говорится в сообщении.

Сухопутный зерновой хаб расположится недалеко от международного логистического комплекса имени Дэн Сяопина в рамках развития логистической модели «Зерно+» и тиражирования технологии сухопутной железнодорожной перевалки насыпных грузов.

Отмечается, что специализированные контейнеры-зерновозы с грузами будут отправляться из нового зернового хаба в экспортном направлении, а обратно в этих же контейнерах будут поступать товары народного потребления и компоненты для татарстанских предприятий.

Грузовая база создаваемого хаба — зерно, произведенное в Татарстане и регионах ПФО. Целевые рынки поставок — Китай, Узбекистан, Туркмения, Иран и другие страны. Обратные грузы в объеме до 200 тысяч TEU (двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств) в год будут поступать на региональные транспортно-логистические центры, с которыми зерновой хаб будет работать в технологической связке.

Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества «Россия — исламский мир: KazanForum» проходит в Казани 14—19 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года KazanForum получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.