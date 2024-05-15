В Татарстане создадут сухопутный зерновой хаб

Грузовая база создаваемого хаба — зерно, произведенное в Татарстане и регионах ПФО. Целевые рынки поставок — Китай, Узбекистан, Туркмения, Иран и другие страны. Обратные грузы в объеме до 200 тысяч TEU (двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств) в год будут поступать на региональные транспортно-логистические центры, с которыми зерновой хаб будет работать в технологической связке.