Азербайджан будет изучать опыт Беларуси по строительству агрогородков

Азербайджан заинтересован в изучении белорусского опыта в области строительства агрогородков. Соответствующие договоренности, как сообщили в Минсельхозпроде Беларуси, достигнуты в ходе визита министра Сергея Бартоша в Баку, в рамках которого тот встретился со своим азербайджанским коллегой.
В Минсельхозпроде Беларуси отметили, что за минувшую пятилетку товарооборот с Азербайджаном увеличился более чем на 70%.
В ходе встречи министров были обсуждены актуальные векторы двустороннего сотрудничества. Во-первых, изучение опыта Беларуси по строительству агрогородков; во-вторых, сотрудничество в области племенного животноводства; в-третьих, взаимодействие в целях увеличения объемов поставок ветеринарных препаратов, а также перспективы создания совместного производства в этом направлении.
Договорились стороны и об активизации двустороннего сотрудничества в сфере аграрного образования.