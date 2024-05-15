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Азербайджан будет изучать опыт Беларуси по строительству агрогородков

Азербайджан готов изучать опыт Беларуси в строительстве агрогородков.

Источник: Комсомольская правда

Азербайджан заинтересован в изучении белорусского опыта в области строительства агрогородков. Соответствующие договоренности, как сообщили в Минсельхозпроде Беларуси, достигнуты в ходе визита министра Сергея Бартоша в Баку, в рамках которого тот встретился со своим азербайджанским коллегой.

В Минсельхозпроде Беларуси отметили, что за минувшую пятилетку товарооборот с Азербайджаном увеличился более чем на 70%.

В ходе встречи министров были обсуждены актуальные векторы двустороннего сотрудничества. Во-первых, изучение опыта Беларуси по строительству агрогородков; во-вторых, сотрудничество в области племенного животноводства; в-третьих, взаимодействие в целях увеличения объемов поставок ветеринарных препаратов, а также перспективы создания совместного производства в этом направлении.

Договорились стороны и об активизации двустороннего сотрудничества в сфере аграрного образования.

сельское хозяйство
экономика