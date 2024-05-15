Азербайджан будет изучать опыт Беларуси по строительству агрогородков

Азербайджан заинтересован в изучении белорусского опыта в области строительства агрогородков. Соответствующие договоренности, как сообщили в Минсельхозпроде Беларуси, достигнуты в ходе визита министра Сергея Бартоша в Баку, в рамках которого тот встретился со своим азербайджанским коллегой.