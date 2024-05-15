Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде началось строительство ливневой канализации новой дороги

В областном центре построят новую дорогу. Работы ведутся в рамках программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Источник: Волгоградская правда

Как сообщили в администрации Волгограда, в настоящий момент подрядная организация приступила к устройству траншей для последующей укладки труб ливневой канализации по ул. им Токарева в Кировском районе города.

Система будет оснащена сетью дождеприемных колодцев для отвода стоков с проезжей части в локальные очистные сооружения.

После того, как траншеи будут готовы, рабочие уложат трубы из жесткого полиэтилена. Когда сделают ливневую канализацию, специалисты приступят к строительству самой дороги.

Новая трасса возводится в крупном развивающемся микрорайоне. Проект также предусматривает благоустройство прилегающей территории.

Отметим, обновление, реконструкция и строительство новых объектов дорожно-транспортной сети включено в 10-летнюю комплексную программу развития Волгограда.

Напомним, в Волгоградской области развитию и модернизации дорожной инфраструктуры уделяется особое внимание. Это одна из приоритетных задач, поставленных губернатором Андреем Бочаровым с 2014 года. За это время работы всех видов охватили более 4 тыс. км. трасс и дорог в регионе.