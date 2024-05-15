В Волгограде началось строительство ливневой канализации новой дороги

Напомним, в Волгоградской области развитию и модернизации дорожной инфраструктуры уделяется особое внимание. Это одна из приоритетных задач, поставленных губернатором Андреем Бочаровым с 2014 года. За это время работы всех видов охватили более 4 тыс. км. трасс и дорог в регионе.