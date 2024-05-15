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Штаб по обеспечению топливом потребителей создали в Ростовской области

Это будет совещательный орган.

Донской губернатор Василий Голубев принял решение создать региональный штаб по обеспечению Ростовской области нефтепродуктами. Его возглавил заместитель губернатора Игорь Сорокин, рассказали в правительстве.

Штаб будет представлять из себя совещательный орган. Его основная цель — обеспечить бесперебойные поставки топлива и ГСМ потребителей, и в первую очередь — сотрудников агропромышленного комплекса.

В штаб войдут руководитель профильных ведомств, антимонопольщики, представители компаний-поставщиков и транспортных компаний.

топливо