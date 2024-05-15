Штаб по обеспечению топливом потребителей создали в Ростовской области

Донской губернатор Василий Голубев принял решение создать региональный штаб по обеспечению Ростовской области нефтепродуктами. Его возглавил заместитель губернатора Игорь Сорокин, рассказали в правительстве.
Штаб будет представлять из себя совещательный орган. Его основная цель — обеспечить бесперебойные поставки топлива и ГСМ потребителей, и в первую очередь — сотрудников агропромышленного комплекса.
В штаб войдут руководитель профильных ведомств, антимонопольщики, представители компаний-поставщиков и транспортных компаний.