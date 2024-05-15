Глава Нацбанка Молдовы: уровень инфляции в стране незначительно снижается

«Годовой уровень инфляции снизился с 4,2 процента в декабре 2023 года до 3,94 процента в марте 2024 года и сохранил тенденцию к снижению в апреле. Тенденция к снижению инфляции в начале этого года и ее сохранение в диапазоне плюс-минус 1,5 процентных пункта около целевого уровня в 5 процентов в первом квартале 2024 года поддерживались умеренным внутренним спросом, который оказывал дезинфляционное давление на цены в контексте незначительной эволюции доходов населения в реальном выражении, а также неопределенности в регионе».