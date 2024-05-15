Глава Нацбанка Молдовы: уровень инфляции в стране незначительно снижается

«Годовой уровень инфляции снизился с 4,2 процента в декабре 2023 года до 3,94 процента в марте 2024 года и сохранил тенденцию к снижению в апреле. Тенденция к снижению инфляции в начале этого года и ее сохранение в диапазоне плюс-минус 1,5 процентных пункта около целевого уровня в 5 процентов в первом квартале 2024 года поддерживались умеренным внутренним спросом, который оказывал дезинфляционное давление на цены в контексте незначительной эволюции доходов населения в реальном выражении, а также неопределенности в регионе».
Причиной снижения инфляции Драгу назвала несколько факторов, в том числе снижение тарифов на некоторые коммунальные услуги, а также предоставление компенсаций в холодное время года.
По словам главы НБМ, в начале 2025-го также ожидается незначительное снижение уровня инфляции в Молдове, но в четвертом квартале следующего года вновь прогнозируется небольшой рост показателей. По данным ведомства, годовой уровень инфляции покажет максимальное значение 6,4% в первом квартале 2025 года и минимальное значение 3,5% в третьем квартале 2025 года.
По прогнозам Национального банка Молдовы, среднегодовая инфляция в 2024-м составит 5%, а в 2025 году снизится до 4,6%.