Строительство ЦОД в Новосибирске: инвестор отказался от проекта

Изначально проект «Коммерческий центр обработки данных на территории Новосибирской области» был одобрен Советом по инвестициям Новосибирской области 20 апреля 2023 года. Однако, по словам Шовтака, «Элиас групп» впоследствии отказался от реализации проекта.
Компания не предоставила ТАСС информацию о причинах отказа от строительства.
Намеченный ЦОД планировалось оснастить 800 стойко-местами мощностью 4,8 МВт. Согласно первоначальным планам, строительство, включавшее четыре этапа, должно было завершиться в течение шести лет. Полная окупаемость проекта ожидалась через десять лет.
Для строительства ЦОД компанией был выбран участок площадью 2,28 га в Октябрьском районе Новосибирска.
«Элиас групп» — это инвестиционная компания с активами в различных сферах: девелопмент, пищевая промышленность, сфера услуг. Ключевые активы компании сосредоточены в сфере жилищного строительства, где «Элиас групп» представлен федеральным девелопером «Неометрия». Компания ведет деятельность в Сочи, Краснодаре, Новороссийске, Геленджике, Ростове-на-Дону, Москве.
В планах компании — развитие проектов в Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре.
Отмена строительства ЦОД в Новосибирске стала неожиданностью для рынка. Причины отказа «Элиас групп» от реализации проекта остаются неясными.