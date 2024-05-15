Строительство ЦОД в Новосибирске: инвестор отказался от проекта

Компания не предоставила ТАСС информацию о причинах отказа от строительства.

Намеченный ЦОД планировалось оснастить 800 стойко-местами мощностью 4,8 МВт. Согласно первоначальным планам, строительство, включавшее четыре этапа, должно было завершиться в течение шести лет. Полная окупаемость проекта ожидалась через десять лет.