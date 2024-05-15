Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евро и российский рубль подорожали на торгах в среду

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Отечественный рубль, несмотря на укрепление по отношению к доллару, сдал позиции в сравнении с европейской и российской валютами в результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Источник: Sputnik.by

Сегодня европейская валюта хоть и незначительно, но прибавила в цене — рост составил 0,05%. Евро торговался на уровне в 3,4777 рубля.

Американский доллар тенденцию европейской валюты не подержал и по итогам торгов в среду подешевел на 0,28%, достигнув отметки в 3,2243 рубля.

Российская валюта хоть и немного, но укрепила свои позиции: рост составил 0,03%, на торгах за 100 российских предлагали заплатить 3,4958 белорусских рубля.

Больше всех потеряла на торгах в среду валюта Поднебесной, подешевевшая на 0,34%. В итоге за 10 юаней просили 4,4276 рубля.

экономика
валюта