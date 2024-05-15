Евро и российский рубль подорожали на торгах в среду

Сегодня европейская валюта хоть и незначительно, но прибавила в цене — рост составил 0,05%. Евро торговался на уровне в 3,4777 рубля.
Американский доллар тенденцию европейской валюты не подержал и по итогам торгов в среду подешевел на 0,28%, достигнув отметки в 3,2243 рубля.
Российская валюта хоть и немного, но укрепила свои позиции: рост составил 0,03%, на торгах за 100 российских предлагали заплатить 3,4958 белорусских рубля.
Больше всех потеряла на торгах в среду валюта Поднебесной, подешевевшая на 0,34%. В итоге за 10 юаней просили 4,4276 рубля.