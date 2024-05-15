В Ростовской области в квитанциях ЖКХ появится графа за полив огорода

Если на участке появились новые постройки и его поливная площадь изменилась, то жители региона смогут сообщить об этом онлайн с помощью сервиса «Обращения» в мобильном приложении Ростовводоканала, в «Личном кабинете для населения» или в Интернет-приёмной на сайте vodokanalrnd.ru. К сообщению нужно будет прикрепить документ, подтверждающий право собственности и технический паспорт (выкопировку). Кроме того, такую информацию можно передать лично в любом центре обслуживания «Одно окно».