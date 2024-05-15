В Молдову могут вернуться веерные отключения электричества: Если прекратятся поставки газа в Приднестровье, Кишинев будет сидеть без света

Дмитрий Чубашенко предупредил, что если прекратить поставки газа в Приднестровье, правобережью придется вспомнить веерные отключения света.
"Логика Виктора Парликова и других представителей правительства следующая: мы не запрещаем поставки российского газа в Приднестровье и выработку из него электроэнергии на Молдавской ГРЭС, потому что, если мы такие поставки заблокируем, на Левобережье случится социальный коллапс, который станет трудно разрешимой проблемой для Кишинева, пишет журналист Дмитрий Чубашенко.
Но Парликов не уточняет, а что случится на самом правом берегу, если туда перестанет поступать электроэнергия из Приднестровья.
Раньше можно было закупить электроэнергию на Украине. Сейчас это, по понятным причинам, невозможно. Украина сама вынуждена закупать электроэнергию на европейском рынке, кстати, в том числе у Молдавской ГРЭС (Если что — принадлежит российской Интер РАО).
Из Румынии получить недостающие объемы электроэнергии невозможно в силу отсутствия необходимой инфраструктуры (линий электропередач).
Представьте, что поставки электроэнергии из Приднестровья на правый берег прекратились. Что тогда произойдет? Население и экономические агенты более 25 лет назад забыли, что такое веерные отключения. Придется вспомнить.
Вопрос Парликову: будет ли это социальным коллапсом и для правого берега?".
Напомним, что ранее министр энергетики Молдовы Парликов заявил: «Все знают, что в отношении Приднестровья представители “Газпрома” заинтересованы в том, чтобы продолжать поставлять газ даже бесплатно левобережью Днестра. Если бы мы хотели их задушить, это не так уж и сложно. Мы просто можем отказаться от покупки энергии еще на несколько месяцев и создать им большие проблемы».