В Молдову могут вернуться веерные отключения электричества: Если прекратятся поставки газа в Приднестровье, Кишинев будет сидеть без света

Напомним, что ранее министр энергетики Молдовы Парликов заявил: «Все знают, что в отношении Приднестровья представители “Газпрома” заинтересованы в том, чтобы продолжать поставлять газ даже бесплатно левобережью Днестра. Если бы мы хотели их задушить, это не так уж и сложно. Мы просто можем отказаться от покупки энергии еще на несколько месяцев и создать им большие проблемы».