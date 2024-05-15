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Власти Челябинска рассказали, где ведутся дорожные работы

Водителям напоминают, что на время активных работ движение на этих объектах ограничено.

Власти Челябинска рассказали, где ведутся дорожные работы в рамках проекта «Дорожный рывок», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что работы идут на 15 объектах улично-дорожной сети. Продолжается ремонт дорог по улицам Сталеваров, Рязанская, Восьмого марта, Художника Русакова, Игнатия Вандышева, Городская и Бродокалмакском тракте.

В рамках капитального ремонта проспекта Ленина завершены основные работы, ведется устройство придорожных газонов. Также в графике продолжается строительство Комсомольского проспекта, улиц Бейвеля, Гранитная, Хариса Юсупова и 250-летия Челябинска.

Водителям напоминают, что на время активных работ движение на этих объектах ограничено.

строительство