Власти Челябинска рассказали, где ведутся дорожные работы в рамках проекта «Дорожный рывок», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что работы идут на 15 объектах улично-дорожной сети. Продолжается ремонт дорог по улицам Сталеваров, Рязанская, Восьмого марта, Художника Русакова, Игнатия Вандышева, Городская и Бродокалмакском тракте.
В рамках капитального ремонта проспекта Ленина завершены основные работы, ведется устройство придорожных газонов. Также в графике продолжается строительство Комсомольского проспекта, улиц Бейвеля, Гранитная, Хариса Юсупова и 250-летия Челябинска.
Водителям напоминают, что на время активных работ движение на этих объектах ограничено.