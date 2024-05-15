Строительство «Теплых кварталов» снова срывается в Екатеринбурге

ЕАН писал, что первую очередь ЖК «Теплые кварталы» в квартале улиц Блюхера — Раевского — Комвузовской — Студенческой должны были сдать еще в марте 2022 года. Затем сроки перенесли на конец прошлого года, а потом и на второй квартал 2023 года. В конце июня дольщики начали спрашивать застройщика о времени заключения договора, но девелопер отмалчивался. Застройщиком ЖК выступало ООО «Инвестторгстрой» известных девелоперов, основателей компании «Малышева 73» Игоря Заводовского и Константина Погребинского (ТРЦ «Гринвич» и «Пассаж»). Эта же компания возводит автовокзал с торговым центром под названием «Золотой» на Ботанике. Сдачу этого объекта тоже переносили.