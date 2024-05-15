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Строительство «Теплых кварталов» снова срывается в Екатеринбурге

Сдача еще одной очереди ЖК «Теплые кварталы» в Екатеринбурге оказалась под угрозой срыва, сообщает «Уралинформбюро». А те новоселы, которые уже дождались свои квартиры, недовольны уже сданным жильем.

Источник: ЕАН

Первую очередь проекта застройщик все-таки доделал с отставанием в полтора года от сроков. В отделе продаж компании «Гринвич» заявили, что пока не всех покупателей позвали заключать договоры.

Своей очереди ждут покупатели второй части проекта. Застройщик «МАН Групп» намерен сдать жилье в ноябре-декабре 2024 года. Хотя прежде указывался III квартал.

ЕАН писал, что первую очередь ЖК «Теплые кварталы» в квартале улиц Блюхера — Раевского — Комвузовской — Студенческой должны были сдать еще в марте 2022 года. Затем сроки перенесли на конец прошлого года, а потом и на второй квартал 2023 года. В конце июня дольщики начали спрашивать застройщика о времени заключения договора, но девелопер отмалчивался. Застройщиком ЖК выступало ООО «Инвестторгстрой» известных девелоперов, основателей компании «Малышева 73» Игоря Заводовского и Константина Погребинского (ТРЦ «Гринвич» и «Пассаж»). Эта же компания возводит автовокзал с торговым центром под названием «Золотой» на Ботанике. Сдачу этого объекта тоже переносили.

недвижимость