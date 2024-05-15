Средняя зарплата в Казахстане за I квартал составила Т382 279 — БНС

По сравнению с I кварталом 2023 года наибольший рост среднемесячной зарплаты зафиксирован в отраслях финансовой и страховой деятельности — 29,7%, операциях с недвижимостью — 23%, информации и связи — 21%. В образовании рост среднемесячной зарплаты составил 9,2%, в здравоохранении и социальном обслуживании населения — 7,8%.