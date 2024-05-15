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Средняя зарплата в Казахстане за I квартал составила Т382 279 — БНС

Астана. 15 мая. КазТАГ — Валентина Владимирская. Среднее значение заработной платы в Казахстане за I квартал 2024 года составило Т382 279, сообщило бюро национальной статистики (БНС) агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПР).

Источник: КазТАГ

«Среднее значение заработной платы по Республике за I квартал 2024 года составило — Т382 279. Рост к соответствующему кварталу 2023 года: в номинальном выражении — 12,3%, в реальном выражении — 2,7%», — говорится в сообщении бюро..

Согласно информации, медианное значение зарплаты в I квартале 2024 года составило Т251 997.

По сравнению с I кварталом 2023 года наибольший рост среднемесячной зарплаты зафиксирован в отраслях финансовой и страховой деятельности — 29,7%, операциях с недвижимостью — 23%, информации и связи — 21%. В образовании рост среднемесячной зарплаты составил 9,2%, в здравоохранении и социальном обслуживании населения — 7,8%.

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