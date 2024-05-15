Главной темой ПМЭФ-2024 стала «Основа многополярности»

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) все ближе. В этом году он пройдет с 5 по 8 июня. Во время этого события планируют обсудить множество тем: от развития международных экономических отношений до ключевых направлений социального развития. Чтобы охватить все эти вопросы, деловую программу разделили на четыре тематических блока: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Технологии, обеспечивающие лидерство», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие». Однако главной темой форума станет «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Об этом сообщили на сайте ПМЭФ-2024.
— В подготовке деловой программы форума внимание будет традиционно уделено ключевым вопросам международной повестки. Также в мероприятиях будут отражены цели развития нашей страны, — рассказал советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
Всего на площадке ПМЭФ проведут более 100 панельных сессий и дискуссий, свыше 10 бизнес-диалогов, бизнес-завтраки, а также различные форумы. Ознакомиться с полной программой мероприятия можно на его официальном сайте.