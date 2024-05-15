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Китайский инвестор построит в Башкирии завод по переработке костей КРС

Делегация Башкортостана находится с официальным визитом в Китайской народной республике.

В городе Ляонин зампремьер-министра правительства республики Ильшат Фазрахманов провел переговоры с представителями Таньшанской организации трансграничной электронной торговли.

Китайская компания заинтересована в строительстве в Башкирии завода по переработке костей крупного рогатого скота. Предприятие будет производить костяное масло для использования в пищевой отрасли и промышленности. Также на заводе будут производить пептон, который используют в микробиологии для выращивания бактерий и грибов, и костяной уголь для производства керамики и фарфора. Большую часть продукции будут поставлять в Китай.

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