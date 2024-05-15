Китайский инвестор построит в Башкирии завод по переработке костей КРС

Китайская компания заинтересована в строительстве в Башкирии завода по переработке костей крупного рогатого скота. Предприятие будет производить костяное масло для использования в пищевой отрасли и промышленности. Также на заводе будут производить пептон, который используют в микробиологии для выращивания бактерий и грибов, и костяной уголь для производства керамики и фарфора. Большую часть продукции будут поставлять в Китай.