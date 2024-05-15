В Казахстане собираются повысить оптовые цены на товарный газ

Отмечается, что сегодня оптовая цена на газ в Казахстане является одной из самых низких во всем мире и составляет порядка 20 640 тенге/тыс.м3. Например, цены в соседней Российской Федерации сформировались на уровне 35 000 тенге/тыс.м3.
«Между тем, сдерживание цен на товарный газ в Казахстане привело к тому, что в отдельных регионах страны (Кызылординская, Актюбинская, Атырауская области) себестоимость превышает утвержденные цены на 150−200%, а также ежегодному снижению потенциала отечественного производства».
Утверждается, что низкие цены снижают инвестиционную привлекательность газовой отрасли, поскольку недропользователи не заинтересованы разрабатывать газовые месторождения ввиду убыточности газовой отрасли.
«Сложившаяся ситуация грозит дефицитом товарного газа, покрывать который придется за счет дорогостоящего импорта», — добавили в ведомстве.
Сейчас «рассматривается вопрос увеличения оптовых цен с 1 июля».
Так, согласно проекту приказа, рост предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке составит 3 — 4,8 тенге/м3 в зависимости от региона, при этом средний рост по республике составит 3 тенге/м3 (действующая средняя оптовая цена — 20,64 тенге/м3, станет — 23,64 тенге/м3).