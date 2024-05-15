В Казахстане собираются повысить оптовые цены на товарный газ

Отмечается, что сегодня оптовая цена на газ в Казахстане является одной из самых низких во всем мире и составляет порядка 20 640 тенге/тыс.м3. Например, цены в соседней Российской Федерации сформировались на уровне 35 000 тенге/тыс.м3.