В Екатеринбурге за 380 млн рублей запустили производство комплектующих для БПЛА

«С 2023 года в стране развернута государственная программа по БПЛА. В ней очень активно участвуют Свердловская область, город Екатеринбург и компания “Эйрбург”. Наши беспилотники уже перевозили в области лекарства, разведывали пожары в Солнечном микрорайоне, помогали связистам», — отметил гендиректор «Эйбурга» Сергей Евдокимов.