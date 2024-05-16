В Екатеринбурге за 380 млн рублей запустили производство комплектующих для БПЛА

«С 2023 года в стране развернута государственная программа по БПЛА. В ней очень активно участвуют Свердловская область, город Екатеринбург и компания “Эйрбург”. Наши беспилотники уже перевозили в области лекарства, разведывали пожары в Солнечном микрорайоне, помогали связистам», — отметил гендиректор «Эйбурга» Сергей Евдокимов.
Компания «Эйбург» специализируется на производстве бортового оборудования для пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, производстве малогабаритных БПЛА.
Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Свердловской области будет создан научно-производственный центр БАС. Инфраструктура для обучения школьников конструированию и использованию беспилотников будет запущена 1 июля.