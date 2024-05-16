Диктатура в Молдове набирает обороты: Из банкоматов убрали функцию пополнения карточек — своих и чужих — наличными

В соцсетях поднялась настоящая волна негодования. "Молдинкомбанк’отключил возможность пополнения карты по коду или без использования карты.
То есть, вы не сможете закинуть наличные деньги на чужую карту, через банкомат, как это было ранее. В соцсетях пишут, что такая возможность аннулирована не только у «Молдинконбанка», другие банки также отказались от этой функции.
Иными словами теперь все финансовые потоки государство хочет взять под контроль, тотальная прозрачность, причем во всём!
Однако если во всем мире такая функция призвана служить удобством для простых граждан, в Молдове это ещё один элемент диктатуры, которую насаждают свыше.
Ведь таким образом, как мерещится властям, по стране «гуляет» кэш, которым оплачивается гибридная война. А так как ничего кроме репрессий, власть не умеет, вот и проводит их на полную катушку. А страдают, как обычно, простые граждане, которых лишают нормального банковского удобства. Принятого во всем мире.