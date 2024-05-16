JS Shipping намерена возобновить паромное сообщение Владивосток-Сокчо летом

Летом этого года южнокорейская судоходная компания JS Shipping планирует возобновить морские перевозки между Владивостоком и Сокчо. Telegram-канал «Представительство МИД РФ во Владивостоке» со ссылкой на корейское агентство KBS News сообщил, что компания стремится к запуску работы паромной линии к концу июля.
Однако корейские журналисты считают, что на данный момент ситуация с возобновлением перевозок остаётся неопределённой, поскольку офис компании закрыт, а сама компания столкнулась с финансовыми трудностями, накопив долг в размере 3,6 миллиарда вон (примерно 252 миллиона рублей). Долги включают в себя эксплуатационные расходы, зарплату сотрудников и затраты на топливо. Представители JS Shipping сообщили, что готовы решить финансовые проблемы с помощью кредита в размере 15 миллиардов вон.
Рейсы парома Oriental Pearl VI, осуществлявшего перевозки по маршруту Владивосток — Сокчо, были запущены в ноябре 2023 года после десятилетнего перерыва в перевозках на этом маршруте. После проведения тестовых рейсов линия была официально открыта 9 декабря. Однако в феврале текущего года курсирование было приостановлено из-за необходимости ремонта судна. Первый весенний рейс планировался на конец марта, но паром так и не вернулся на маршрут.
На маршруте Владивосток — Тонхэ курсирует другой паром, Eastern Dream, который также связывает порты России и Южной Кореи.