JS Shipping намерена возобновить паромное сообщение Владивосток-Сокчо летом

Рейсы парома Oriental Pearl VI, осуществлявшего перевозки по маршруту Владивосток — Сокчо, были запущены в ноябре 2023 года после десятилетнего перерыва в перевозках на этом маршруте. После проведения тестовых рейсов линия была официально открыта 9 декабря. Однако в феврале текущего года курсирование было приостановлено из-за необходимости ремонта судна. Первый весенний рейс планировался на конец марта, но паром так и не вернулся на маршрут.