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Новосибирск: роскошный коттедж с водопадом ищет нового хозяина за 166 миллионов рублей

Элитный коттедж расположен в Заельцовском парке.

Источник: Freepik

В Заельцовском районе Новосибирска появился на продажу эксклюзивный особняк, который может похвастаться не только роскошным интерьером, но и собственным водопадом и прудом. Стоимость этого трехэтажного коттеджа оценивается в 166 миллионов рублей. Объявление о продаже было опубликовано на сайте N1 7 мая 2024 года, и последний раз обновлялось 13 мая.

Элитный коттедж расположен в Заельцовском парке, на улице Видной, всего в шести километрах от центра Новосибирска. В непосредственной близости к нему также расположен жилой комплекс «Жуковка». Площадь земельного участка составляет 24 сотки. Дом построен из кирпича и окружен многолетними деревьями, создающими уютную атмосферу: сосны, ели, кедры, ивы украшают территорию. В пруду, расположенном на участке, растут камыши и кувшинки.

В объявлении отмечается, что дом построен «с душой» и обладает благоприятной атмосферой, идеально подходящей для проживания большой семьи. В коттедже есть все для комфорта: несколько спален, кинозал для домашнего просмотра фильмов, библиотека для любителей чтения, кабинет для работы, камин для уютных вечеров, прачечная для комфорта, сауна с бассейном для релаксации, кладовая для хранения вещей, котельная для обеспечения тепла и зимний сад для наслаждения природой.


«Территория участка поделена домом на две зоны: южную и северную. В южной части расположен пруд глубиной пять метров, дровяная баня и пляжная зона для отдыха на свежем воздухе. Северная часть представляет собой беседку с русской печью и барбекю, а также водопад, который плавно переходит в ручей. Ручей, огибая дом, впадает в пруд», — рассказал продавец.

недвижимость