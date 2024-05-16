Новосибирск: роскошный коттедж с водопадом ищет нового хозяина за 166 миллионов рублей

В Заельцовском районе Новосибирска появился на продажу эксклюзивный особняк, который может похвастаться не только роскошным интерьером, но и собственным водопадом и прудом. Стоимость этого трехэтажного коттеджа оценивается в 166 миллионов рублей. Объявление о продаже было опубликовано на сайте N1 7 мая 2024 года, и последний раз обновлялось 13 мая.



Элитный коттедж расположен в Заельцовском парке, на улице Видной, всего в шести километрах от центра Новосибирска. В непосредственной близости к нему также расположен жилой комплекс «Жуковка». Площадь земельного участка составляет 24 сотки. Дом построен из кирпича и окружен многолетними деревьями, создающими уютную атмосферу: сосны, ели, кедры, ивы украшают территорию. В пруду, расположенном на участке, растут камыши и кувшинки.