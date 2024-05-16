Поток туристов из Китая во Владивосток может вырасти вдвое к концу 2024 года

«С удовольствием приглашаем молодежные делегации из Китайской Народной Республики, в том числе из Харбина, к нам в город. Думаю, что это будет интересно как молодежи Харбина, так и Владивостока в выстраивании дружеских связей и контактов», — добавил Шестаков.