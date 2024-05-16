Поток туристов из Китая во Владивосток может вырасти вдвое к концу 2024 года

Поток туристов из Китая во Владивосток может увеличиться вдвое к концу 2024 года. Об этом заявил глава краевой столицы Константин Шестаков в ходе встречи с исполняющим обязанности мэра Народного правительства города Харбина господином Ваном Хэшэном, сообщили ИА PrimaMedia в администрации города.
Константин Шестаков отметил, что благодаря тесным связям между Владивостоком и китайскими городами, а также расширению наземного и авиационного сообщения, в прошлом году количество туристов в регионе заметно выросло, превысив 130 тысяч человек.
Во время встречи он также подчеркнул, что в дальневосточной столице появилось множество новых объектов для посещения, включая отели, рестораны и общественные пространства.
«С удовольствием приглашаем молодежные делегации из Китайской Народной Республики, в том числе из Харбина, к нам в город. Думаю, что это будет интересно как молодежи Харбина, так и Владивостока в выстраивании дружеских связей и контактов», — добавил Шестаков.
Отметим, Владивосток и Харбин являются городами-побратимами с 2017 года, поддерживая постоянные контакты и обмениваясь опытом.
Напомним, в первом квартале 2024 года Россию посетили почти 218,8 тысячи иностранных, указавших целью визита «туризм». Почти половину въездного турпотока составили китайцы.