Челябинцам стали выдавать значительно меньше автокредитов

В апреле на территории Южного Урала было выдан 4031 автокредит, что на 10,7% меньше чем месяцем ранее. Отметим, что падение результатов выдачи займов на покупку автомобилей наблюдалось практически по всем регионам первой тридцатки рейтинга. Так, например, в Свердловской области показатель упал на 10,8% (10 место общероссийского рейтинга), в Ханты-Мансийском автономном округе — на 12,9% (24 место), в Тюменской области — на 8,3% (26 место).