Челябинцам стали выдавать значительно меньше автокредитов

Тренд на минус на рынке кредитов на покупку авто зафиксировали в свежем исследовании аналитики Национального бюро кредитных историй.
Рассматривалась ситуация апреля 2024 года, аналитики сравнили ее с результатами по выдачи автокредитов в разных российских регионах в марте. Челябинская попала в десятку субъектов РФ, лидирующих в данном сегменте розничного кредитования, разместившись на 9 месте.
В апреле на территории Южного Урала было выдан 4031 автокредит, что на 10,7% меньше чем месяцем ранее. Отметим, что падение результатов выдачи займов на покупку автомобилей наблюдалось практически по всем регионам первой тридцатки рейтинга. Так, например, в Свердловской области показатель упал на 10,8% (10 место общероссийского рейтинга), в Ханты-Мансийском автономном округе — на 12,9% (24 место), в Тюменской области — на 8,3% (26 место).
Эксперты считают, что падение выдачи автокредитов было обусловлено опережающими продажами в марте, когда потребители рванули за машинами, чтобы успеть совершить покупку до вступления в силу с 1 апреля нового порядка начисления утилизационного сбора. Люди решили, что он мог привести к удорожанию автомобилей и спешили их приобрести заранее.