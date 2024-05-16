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Во Владивостоке приостановит работу популярный торговый центр

Суд принял к производству исковое заявление.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке торговый центр «Гранд» приостановит работу до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Так постановил Советский районный суд, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на объединённую пресс-службу судебной системы Приморского края.

«Советским районным судом г. Владивостока принято к производству исковое заявление с возбуждением гражданского дела по иску прокурора г. Владивостока в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц о запрете осуществлять деятельность по эксплуатации ТЦ “Гранд”, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, д. 46, до получения разрешения на ввод объекта с кадастровым номером: 25:28:050045:639 в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

Заседание суда по подготовке гражданского дела к судебному разбирательству запланировано на 7 июня 2024 года. Помимо этого, суд удовлетворил ходатайство прокурора о временном приостановлении эксплуатации здания торгового центра до окончания рассмотрения дела.

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