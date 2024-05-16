Во Владивостоке приостановит работу популярный торговый центр

«Советским районным судом г. Владивостока принято к производству исковое заявление с возбуждением гражданского дела по иску прокурора г. Владивостока в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц о запрете осуществлять деятельность по эксплуатации ТЦ “Гранд”, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, д. 46, до получения разрешения на ввод объекта с кадастровым номером: 25:28:050045:639 в эксплуатацию», — говорится в сообщении.