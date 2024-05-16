Встретили по одежке и нарушили закон: хабаровское кафе накажут за отказ в обслуживании военного

В Управление Роспотребнадзора обратился мужчина с жалобой на то, что служба безопасности кафе на Краснореченской улице отказалась пускать его в заведение. Причиной, по его словам, стала надетая на нем военная форма. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Руководству предприятия вынесли предостережение по признакам нарушения требований оказания услуг общественного питания.
— Согласно документу, «исполнитель обязан оказать услугу в соответствии с перечнем услуг любому потребителю, обратившемуся к нему с намерением заказать услугу в течение всего режима работы исполнителя», — процитировали правила представители Роспотребнадзора.
Руководству заведения посоветовали принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства.
Ждет ли точку общественного питания какое-либо наказание за случившееся, в Управлении Роспотребнадзора пока не уточнили.