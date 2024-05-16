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Встретили по одежке и нарушили закон: хабаровское кафе накажут за отказ в обслуживании военного

Мужчину в военной форме не пустили в кафе Хабаровска.

Источник: Комсомольская правда

В Управление Роспотребнадзора обратился мужчина с жалобой на то, что служба безопасности кафе на Краснореченской улице отказалась пускать его в заведение. Причиной, по его словам, стала надетая на нем военная форма. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Руководству предприятия вынесли предостережение по признакам нарушения требований оказания услуг общественного питания.

— Согласно документу, «исполнитель обязан оказать услугу в соответствии с перечнем услуг любому потребителю, обратившемуся к нему с намерением заказать услугу в течение всего режима работы исполнителя», — процитировали правила представители Роспотребнадзора.

Руководству заведения посоветовали принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства.

Ждет ли точку общественного питания какое-либо наказание за случившееся, в Управлении Роспотребнадзора пока не уточнили.