Встретили по одежке и нарушили закон: хабаровское кафе накажут за отказ в обслуживании военного

В Управление Роспотребнадзора обратился мужчина с жалобой на то, что служба безопасности кафе на Краснореченской улице отказалась пускать его в заведение. Причиной, по его словам, стала надетая на нем военная форма. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".