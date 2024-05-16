Третий день KazanForum: какие мероприятия запланированы в Казани

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус. Подробнее о новинках этого года — в материале «Татар-информа». Полную программу событий на сегодняшний день можно посмотреть на официальном сайте форума.