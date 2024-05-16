Курс тенге на 16 мая, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть остаются в минусе, но несколько отыграли падение после публикации данных о существенном снижении запасов в США. Как говорится в еженедельном докладе американского министерства энергетики, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 2,51 млн баррелей — до 457,02 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения резервов нефти на 600 тыс. баррелей, респонденты Trading Economics — на 1,35 млн баррелей, пишет Интерфакс-Казахстан. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:00 аст 15 мая составила 81,87 долларов за баррель, что на 0,62% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на сорт WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,56%, до 77,58 долларов за баррель.
Металлы: цены на золото достигли пика более чем за три недели на фоне снижения доллара и доходности американских гособлигаций после выхода данных, показавших менее существенный, чем ожидалось, рост индекса потребительских цен (CPI) США в апреле. Новые данные повысили вероятность того, что Федеральная резервная система начнет понижать процентные ставки в этом году, пишет 1prime.ru. В 13.22 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с повышением на 0,4%, по 2367,29 доллара за унцию. На COMEX фьючерсы на золото подорожали на 0,6%, до 2372,70 доллара за унцию.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 21:51 аст bitcoin торговался по 64 872,24 доллара. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 5,91%, а ее капитализация составила 1,2 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 975,24 долларов, повысившись в цене на 3,07%. Капитализация этой криптовалюты составила 357,4 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,34 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 16 мая. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 15 мая, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 15 мая.
1 австралийский доллар 293,01 тенге.
1 азербайджанский манат 260,42 тенге.
10 армянский драм 11,42 тенге.
1 белорусский рубль 135,15 тенге.
1 бразильский реал 86,08 тенге.
10 венгерских форинтов 12,38 тенге.
1 гонконгский доллар 56,53 тенге.
1 грузинский лари 166,57 тенге.
1 датская крона 64,04 тенге.
1 дирхам ОАЭ 120,18 тенге.
1 доллар США 441,41 тенге.
1 евро 477,78 тенге.
1 индийская рупия 5,29 тенге.
1000 иранский риал 10,5 тенге.
1 канадский доллар 323,8 тенге.
1 китайский юань 61,12 тенге.
1 кувейтский динар 1437,02 тенге.
1 кыргызский сом 5 тенге.
1 малазийский ринггит 93,82 тенге.
1 мексиканский песо 26,2 тенге.
1 молдавский лей 25,04 тенге.
1 норвежская крона 41,02 тенге.
1 польский злотый 111,98 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 117,71 тенге.
1 российский рубль 4,84 тенге.
1 СДР 583,13 тенге.
1 сингапурский доллар 327,12 тенге.
1 таджикский сомони 40,65 тенге.
1 тайский бат 12,08 тенге.
1 турецкая лира 13,68 тенге.
100 узбекских сумов 3,47 тенге.
1 украинская гривна 11,15 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 556,44 тенге.
1 чешская крона 19,31 тенге.
1 шведская крона 40,91 тенге.
1 швейцарский франк 487,48 тенге.
1 южноафриканский ранд 23,98 тенге.
100 южнокорейских вон 32,48 тенге.
1 японская иена 2,83 тенге.