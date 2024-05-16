Курс тенге на 16 мая, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть остаются в минусе, но несколько отыграли падение после публикации данных о существенном снижении запасов в США. Как говорится в еженедельном докладе американского министерства энергетики, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 2,51 млн баррелей — до 457,02 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения резервов нефти на 600 тыс. баррелей, респонденты Trading Economics — на 1,35 млн баррелей, пишет Интерфакс-Казахстан. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:00 аст 15 мая составила 81,87 долларов за баррель, что на 0,62% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на сорт WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,56%, до 77,58 долларов за баррель.