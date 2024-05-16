Предприниматель из Екатеринбурга продал известную сеть аптек

Сеть свердловских аптек «Радуга» купила группа компаний «Витана» из Новосибирска. Ранее 45 розничных точек в Екатеринбурге и регионе принадлежали предпринимателю и депутату Законодательного собрания Свердловской области Александру Серебренникову.
Экс-владелец сети аптек утверждает, что заключил сделку из-за низких финансовых показателей. В 2023 году выручка «Радуги» составила 554 миллиона рублей, а средний оборот был чуть более миллиона рублей.
— Я не знаю сегодня ни одной региональной аптечной сети, работающей с прибылью, — цитирует Александра Серебренникова РБК Екатеринбург. — Это общая закономерность — сначала федералы забрали местный продуктовый ритейл, затем прошлись по строительному и аптечному.
Группа компаний «Витана» работает не только в Новосибирске, но и в Красноярске и Кемерово. Через год-два ГК проведет ребрендинг сети — аптекам смена вывески обходится дороже, чем в сфере продуктовой розницы.
— Вместо прежних лицензий, которые привязывают аптеки к помещениям, приходится оформлять новые. Это дополнительные затраты, — добавил Александр Серебренников.
Сам предприниматель не называет сумму сделки, но, по словам участников рынка, сеть аптек могла быть продана примерно за 70 миллионов рублей, что сопоставимо с оборотом «Радуги» за полтора месяца. Такую цену назвали справедливой.