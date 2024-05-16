Предприниматель из Екатеринбурга продал известную сеть аптек

— Я не знаю сегодня ни одной региональной аптечной сети, работающей с прибылью, — цитирует Александра Серебренникова РБК Екатеринбург. — Это общая закономерность — сначала федералы забрали местный продуктовый ритейл, затем прошлись по строительному и аптечному.