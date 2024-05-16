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В Ташкенте стартует масштабная реконструкция автомобильных дорог

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С мая по сентябрь в Ташкенте будут проводить массовый ремонт и реконструкцию перекрестков и улиц. Работа будет выполняться преимущественно ночью, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

О старте масштабных работ сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента. Отмечается, что часть улиц, на которых они будут проходить, является продолжением 36 коридоров столицы.

Основную часть работ выполнят с мая по сентябрь этого года — в период каникул в школах и вузах. Для того, чтобы пешеходы и водители Ташкента не чувствовали нагрузки и неудобства, ремонт будут делать в основном в ночное время.

«В период работ неизбежны неудобства как для водителей, так и для пешеходов. Заранее приносим извинения и просим с пониманием отнестись к ситуации», — отметили в администрации города.

Также сообщается, что впервые дорожная реконструкция будет происходить массово и с применением нового покрытия ЩМА — щебеночно-мастичного асфальтобетона, который отличается прочностью, высоким сопротивлением деформации и пригоден для сильно загруженных магистралей. Кроме того, одновременно проведут аудит подземных коммуникаций.