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В мае-июне в Башкирии запретят продавать алкоголь в некоторые дни

Торговать спиртным нельзя в определенные праздники.

Источник: РИА "Новости"

В Госсобрании Башкирии напомнили об алкогольных ограничениях в конце мая — июне.

Розничная продажа спиртного будет запрещена 24 мая, в день школьного праздника «Последний звонок».

Также алкоголь не будут продавать в дни Сабантуев, дата установлены указом главы республики для каждого муниципалитета. Первые пройдут уже 25 мая в Абзелиловском и Гафурийском районах. В большинстве муниципалитетов «праздник плуга» проведут в первой половине июня.

Также не допускается розничная продажа алкогольной продукции в День молодежи. Он отмечается в последнюю субботу июня либо в тот день, который установит муниципалитет.

Ограничения на продажу алкогольной продукции не распространяются на предприятия общепита: кафе, рестораны и т. д.

экономика
торговля