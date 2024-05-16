В мае-июне в Башкирии запретят продавать алкоголь в некоторые дни

В Госсобрании Башкирии напомнили об алкогольных ограничениях в конце мая — июне.
Розничная продажа спиртного будет запрещена 24 мая, в день школьного праздника «Последний звонок».
Также алкоголь не будут продавать в дни Сабантуев, дата установлены указом главы республики для каждого муниципалитета. Первые пройдут уже 25 мая в Абзелиловском и Гафурийском районах. В большинстве муниципалитетов «праздник плуга» проведут в первой половине июня.
Также не допускается розничная продажа алкогольной продукции в День молодежи. Он отмечается в последнюю субботу июня либо в тот день, который установит муниципалитет.
Ограничения на продажу алкогольной продукции не распространяются на предприятия общепита: кафе, рестораны