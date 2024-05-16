В мае-июне в Башкирии запретят продавать алкоголь в некоторые дни

Также алкоголь не будут продавать в дни Сабантуев, дата установлены указом главы республики для каждого муниципалитета. Первые пройдут уже 25 мая в Абзелиловском и Гафурийском районах. В большинстве муниципалитетов «праздник плуга» проведут в первой половине июня.