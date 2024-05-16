Обработка земель от саранчи началась в Волгоградской области

Как проинформировали в региональном филиале Россельхозцентра, по результатам обследований было принято решение о выполнении в этом году обработки от саранчи на территории 14 тысяч га. Проведут их в Быковском, Ленинском, Иловлинском, Николаевском, Светлоярском, Палласовском, Среднеахтубинском и Старополтавском районах.
Через территорию Волгоградской области, напомним, проходит сразу несколько природно-климатических зон. Активность саранчовых связана с особенностями температурного режима в каждой конкретной местности. Все действия по обработке земли в населенных пунктах проходят не одновременно, а поэтапно.
Наиболее оптимальные условия для начала обработки сложились сейчас в Иловлинском районе. Местные власти организовали необходимые профилактические действия на территории в 30 га в хуторе Песчанка. Схожие мероприятия пройдут затем в хуторах Забураевка и Стародонском.