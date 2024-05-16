Обработка земель от саранчи началась в Волгоградской области

Как проинформировали в региональном филиале Россельхозцентра, по результатам обследований было принято решение о выполнении в этом году обработки от саранчи на территории 14 тысяч га. Проведут их в Быковском, Ленинском, Иловлинском, Николаевском, Светлоярском, Палласовском, Среднеахтубинском и Старополтавском районах.