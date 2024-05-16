Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обработка земель от саранчи началась в Волгоградской области

Первые 30 гектаров обработаны от саранчовых вредителей в хуторе Песчанка Иловлинского района Волгоградской области.

Источник: пресс-служба администрации Волгоградской области

Как проинформировали в региональном филиале Россельхозцентра, по результатам обследований было принято решение о выполнении в этом году обработки от саранчи на территории 14 тысяч га. Проведут их в Быковском, Ленинском, Иловлинском, Николаевском, Светлоярском, Палласовском, Среднеахтубинском и Старополтавском районах.

Через территорию Волгоградской области, напомним, проходит сразу несколько природно-климатических зон. Активность саранчовых связана с особенностями температурного режима в каждой конкретной местности. Все действия по обработке земли в населенных пунктах проходят не одновременно, а поэтапно.

Наиболее оптимальные условия для начала обработки сложились сейчас в Иловлинском районе. Местные власти организовали необходимые профилактические действия на территории в 30 га в хуторе Песчанка. Схожие мероприятия пройдут затем в хуторах Забураевка и Стародонском.

сельское хозяйство