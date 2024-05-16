В Волгограде стали дешевле огурцы, но подорожали свекла и картофель

По информации специалистов ведомства, с 7 по 13 мая 2024 г. снизились цены на яйца куриные (-1,6%), сметану (-1,4%). Теперь в магазинах их продают в среднем по 113,99 ₽ за десяток и 266,59 ₽ за килограмм соответственно.
Огурцы свежие подешевели сразу на 7,4% до 121,50 ₽, а помидоры свежие — на 2,1%, до 208,9 ₽ Также стали дешевле гречневая крупа, сахар, соль и ряд других продуктов.
Однако некоторые товары стали дороже за отчетный период. В основном это овощи, что может быть связано с сезонностью этих продуктов. Так, свекла подорожала сразу на 5,9% до 55,56 ₽, морковь выросла в цене на 5,8% до 46,05 ₽, а картофель — на 4,3% до 30,56 ₽ за килограмм.