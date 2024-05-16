В Волгограде стали дешевле огурцы, но подорожали свекла и картофель

Однако некоторые товары стали дороже за отчетный период. В основном это овощи, что может быть связано с сезонностью этих продуктов. Так, свекла подорожала сразу на 5,9% до 55,56 ₽, морковь выросла в цене на 5,8% до 46,05 ₽, а картофель — на 4,3% до 30,56 ₽ за килограмм.