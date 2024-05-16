Из Андижана в Ташкент и Кунград запустят дополнительные поезда

По информации Uzrailpass, с 3 июня начнут ходить дополнительные поезда № 93 и № 94 по маршруту Ташкент — Андижан — Ташкент. Для них будут действовать текущие расписания:
Ташкент — Андижан.
Отправка в 06:07 — прибытие в 13:17;
Андижан — Ташкент.
Отправка в 16:51 — прибытие в 23:49.
С 6 июня запустят дополнительные поезда № 127 и № 128 по маршруту Андижан — Кунград — Андижан. Расписание для этих поездов следующее:
Андижан — Кунград (каждый четверг).
Отправка в 19:42 —прибытие в 22:37;
Кунград — Андижан (каждую субботу).
Отправка в 6:45 — прибытие в 10:28.