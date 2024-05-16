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Из Андижана в Ташкент и Кунград запустят дополнительные поезда

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Для удобства пассажиров с начала июня запустят дополнительные поезда по маршрутам Ташкент — Андижан — Ташкент и Андижан — Кунград — Андижан, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации Uzrailpass, с 3 июня начнут ходить дополнительные поезда № 93 и № 94 по маршруту Ташкент — Андижан — Ташкент. Для них будут действовать текущие расписания:

Ташкент — Андижан.

Отправка в 06:07 — прибытие в 13:17;

Андижан — Ташкент.

Отправка в 16:51 — прибытие в 23:49.

С 6 июня запустят дополнительные поезда № 127 и № 128 по маршруту Андижан — Кунград — Андижан. Расписание для этих поездов следующее:

Андижан — Кунград (каждый четверг).

Отправка в 19:42 —прибытие в 22:37;

Кунград — Андижан (каждую субботу).

Отправка в 6:45 — прибытие в 10:28.