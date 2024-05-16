В Кишиневе впервые проходит бизнес-форум по природному газу

Заявлено об участии в мероприятии более ста человек, в том числе представителей государственных органов Молдовы и Румынии, секретариата Энергетического сообщества, газовых операторов и трейдеров нескольких стран региона, в том числе OMV Petrom, Romgaz, GTSOU, DEPA Commercial S. A, GAZ-SYSTEM S. A. и других.