В Кишиневе впервые проходит бизнес-форум по природному газу

Как заявили организаторы, участникам форума будет представлена информация, которая позволит в полной мере извлечь выгоду из либерализации газового рынка Молдовы. Мероприятие пройдет под девизом «Форум природного газа: от монополии к свободному рынку».
В рамках форума будут организованы четыре панели, посвященные энергетической политике в ее отношении к процессу европейской интеграции. Будут обсуждаться реформы и интеграция рынков природного газа, их либерализация и модели.
В ходе мероприятия будет представлена обновленная информация о рынке природного газа, включая возможности сетевого взаимодействия с участниками газового рынка: поставщиками, потребителями, дистрибьюторами и так далее.
Заявлено об участии в мероприятии более ста человек, в том числе представителей государственных органов Молдовы и Румынии, секретариата Энергетического сообщества, газовых операторов и трейдеров нескольких стран региона, в том числе OMV Petrom, Romgaz, GTSOU, DEPA Commercial S. A, GAZ-SYSTEM S. A. и других.