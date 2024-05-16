Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кишиневе впервые проходит бизнес-форум по природному газу

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Министерство энергетики впервые организует бизнес-форум, посвященный либерализации рынка природного газа в Республике Молдова.

Источник: Sputnik.md

Как заявили организаторы, участникам форума будет представлена информация, которая позволит в полной мере извлечь выгоду из либерализации газового рынка Молдовы. Мероприятие пройдет под девизом «Форум природного газа: от монополии к свободному рынку».

В рамках форума будут организованы четыре панели, посвященные энергетической политике в ее отношении к процессу европейской интеграции. Будут обсуждаться реформы и интеграция рынков природного газа, их либерализация и модели.

В ходе мероприятия будет представлена ​​обновленная информация о рынке природного газа, включая возможности сетевого взаимодействия с участниками газового рынка: поставщиками, потребителями, дистрибьюторами и так далее.

Заявлено об участии в мероприятии более ста человек, в том числе представителей государственных органов Молдовы и Румынии, секретариата Энергетического сообщества, газовых операторов и трейдеров нескольких стран региона, в том числе OMV Petrom, Romgaz, GTSOU, DEPA Commercial S. A, GAZ-SYSTEM S. A. и других.

экономика
энергетика