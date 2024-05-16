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Жителям Челябинской области предложили обменять монеты на банкноты

В Челябинской области акция пройдет в 30 городах, принимать монеты будут в 131 отделении банков.

Источник: Freepik

С 20 мая по 2 июня на Южном Урале пройдет Всероссийская акция «Монетная неделя» — южноуральцы смогут сдать монеты в коммерческие банки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Банк России чеканит большое количество монет, но часть из них в денежный оборот не возвращается. В основном мелочь оседает в копилках, хотя очень необходима при расчетах в общественном транспорте и в торговых точках. Проведение акции поможет вернуть в оборот скопившуюся мелочь и тем самым сократить траты на чеканку», — рассказала заместитель управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Наталья Кузьмина.

Монеты можно обменять на банкноты или зачислить на счет. В некоторых кредитных организациях жители региона могут также получить памятные монеты.

В Челябинской области акция пройдет в 30 городах, принимать монеты будут в 131 отделении банков.

экономика