Жителям Челябинской области предложили обменять монеты на банкноты

«Банк России чеканит большое количество монет, но часть из них в денежный оборот не возвращается. В основном мелочь оседает в копилках, хотя очень необходима при расчетах в общественном транспорте и в торговых точках. Проведение акции поможет вернуть в оборот скопившуюся мелочь и тем самым сократить траты на чеканку», — рассказала заместитель управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Наталья Кузьмина.