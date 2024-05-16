В апреле годовая инфляция в Казахстане составила 8,7%

В апреле годовая инфляция в стране замедлилась, составив 8,7%, тогда как в марте показатель составлял 9,1%. При этом в 15 регионах годовая инфляция замедлилась, в четырех ускорилась и в одном осталась неизменной, сообщает пресс-служба Национального банка.
По данным НБ, наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Карагандинской и Мангистауской областях.
Как уточняется, цены на продовольственные товары в апреле замедлились до 6,3% г/г (в марте — 6,9%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Улытауской области (9,9%), а минимальный — в Актюбинской области (4,4%).
Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 7,6% г/г (в марте — 8,2%). Максимальное значение зафиксировано в Мангистауской области (13,5%), минимальное — в Алматинской области (5,2%).
Цены на платные услуги в апреле ускорились до 13,5% г/г (в марте — 13,2%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Актюбинской области (17,5%), значительно ниже — в Улытауской области (8,3%).
В апреле рост месячной инфляции по стране составил 0,6%, что соответствует исторической средней (0,6% в апреле 2017−2021 гг.).