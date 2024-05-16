Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В апреле годовая инфляция в Казахстане составила 8,7%

Ее наибольшие значения зафиксированы в Карагандинской и Мангистауской областях.

Источник: Reuters

В апреле годовая инфляция в стране замедлилась, составив 8,7%, тогда как в марте показатель составлял 9,1%. При этом в 15 регионах годовая инфляция замедлилась, в четырех ускорилась и в одном осталась неизменной, сообщает пресс-служба Национального банка.

По данным НБ, наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Карагандинской и Мангистауской областях.

Как уточняется, цены на продовольственные товары в апреле замедлились до 6,3% г/г (в марте — 6,9%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Улытауской области (9,9%), а минимальный — в Актюбинской области (4,4%).

Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 7,6% г/г (в марте — 8,2%). Максимальное значение зафиксировано в Мангистауской области (13,5%), минимальное — в Алматинской области (5,2%).

Цены на платные услуги в апреле ускорились до 13,5% г/г (в марте — 13,2%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Актюбинской области (17,5%), значительно ниже — в Улытауской области (8,3%).

В апреле рост месячной инфляции по стране составил 0,6%, что соответствует исторической средней (0,6% в апреле 2017−2021 гг.).

экономика
инфляция