В апреле годовая инфляция в Казахстане составила 8,7%

В апреле годовая инфляция в стране замедлилась, составив 8,7%, тогда как в марте показатель составлял 9,1%. При этом в 15 регионах годовая инфляция замедлилась, в четырех ускорилась и в одном осталась неизменной, сообщает пресс-служба Национального банка.