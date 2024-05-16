Сочи вошел в топ-3 самых популярных городов у российских туристов

Каждый пятый российский турист оправился на майские праздники путешествовать по стране. При этом Сочи вошел в тройку самых популярных городов для посещения в эти дни. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт для покупки билетов.
Самым востребованным городом России стала столичная Москва. В ее отели заселились 19,6% человек. На втором месте — Санкт-Петербург. В этом году его доля составила 13,9%, что меньше прошлогоднего показателя на 13%. Замыкает тройку лидеров южный Сочи, его посетили 9,3% отдыхающих.
Среди популярных для майского отдыха городов также Казань, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Краснодар, Ростов-на-Дону и Владивосток.
Ранее мы писали, что температура моря у берегов Сочи достигла 17,2 градуса. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует установление комфортной для купания температуры во второй декаде июня.