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В Ростовской области из-за заморозков пострадали посевы на площади более 140 тыс. га

На территории Ростовской области из-за заморозков, которые пришли в регион в мае, частично пострадали сельхозкультуры. По предварительным оценкам, это затронуло посевы на площади более 140 тыс. га.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил донской губернатор Василий Голубев.

"Майские заморозки вызвали частичное повреждение, а местами и гибель сельхозкультур практически во всех районах донского края, — подчеркнул господин Голубев.

Из-за сложившейся ситуации губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о введении режима ЧС в муниципалитетах региона. Он начал действовать с 18:00 15 мая.

В настоящее время уточняются данные по пострадавшим от заморозков площадям.

«Для этого муниципалитеты должны будут направить в региональный минсельхоз документы, обосновывающие размер полученного аграриями ущерба», — подытожил губернатор.

сельское хозяйство