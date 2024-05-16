В Ростовской области из-за заморозков пострадали посевы на площади более 140 тыс. га

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил донской губернатор Василий Голубев.
"Майские заморозки вызвали частичное повреждение, а местами и гибель сельхозкультур практически во всех районах донского края, — подчеркнул господин Голубев.
Из-за сложившейся ситуации губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о введении режима ЧС в муниципалитетах региона. Он начал действовать с 18:00 15 мая.
В настоящее время уточняются данные по пострадавшим от заморозков площадям.
«Для этого муниципалитеты должны будут направить в региональный минсельхоз документы, обосновывающие размер полученного аграриями ущерба», — подытожил губернатор.