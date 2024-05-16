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Издевнуться и не жить: В центре Кишинева продают квартиру почти за миллион евро — по 10 тысяч евро за один квадратный метр

Квартина с видом на памятник Штефану чел Маре.

Источник: РИА "Новости"

В центре Кишинева продают квартиру за 880 тысяч евро.

С видом на памятник Штефану чел Маре.

Объявление обнаружили на одной из рекламных интрнет-площадок.

Площадь квартиры 88 квадратных метров, а это значит, что один квадратный метр стоит 10 тысяч евро.

Наверное, возможен торг.

Судя по фото, окна квартиры выходят аккурат на памятник Штефану.

Кстати, днем — самое загазованное место в столице.

Подлинность объявления подтвердил представитель строительной компании.

В квартире две комнаты, гостиная, кухня, холл, два санузла, гардеробная, терраса.

Автор объявления указал, что в квартире евроремонт.

Ага, еще бы белый вариант за такие деньги.

недвижимость