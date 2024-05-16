Издевнуться и не жить: В центре Кишинева продают квартиру почти за миллион евро — по 10 тысяч евро за один квадратный метр

В центре Кишинева продают квартиру за 880 тысяч евро.
С видом на памятник Штефану чел Маре.
Объявление обнаружили на одной из рекламных интрнет-площадок.
Площадь квартиры 88 квадратных метров, а это значит, что один квадратный метр стоит 10 тысяч евро.
Наверное, возможен торг.
Судя по фото, окна квартиры выходят аккурат на памятник Штефану.
Кстати, днем — самое загазованное место в столице.
Подлинность объявления подтвердил представитель строительной компании.
В квартире две комнаты, гостиная, кухня, холл, два санузла, гардеробная, терраса.
Автор объявления указал, что в квартире евроремонт.
Ага, еще бы белый вариант за такие деньги.