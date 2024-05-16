Город выделил участок для строительства хлебозавода в ТиНАО

«Город выделил инвестору участок в ТиНАО для строительства пищевого производства в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Договор аренды заключен по ставке один рубль в год на пять лет, в течение которых он должен завершить возведение предприятия площадью 96 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составят 9,9 миллиарда рублей, будет создано 200 рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.
Инвестор — ООО «Град продукт девелопмент» — планирует возвести современный хлебозавод с тремя автоматическими линиями для производства качественного замороженного хлеба — артизанского, а также багетов, круассанов и слоек.
«Предприятие станет частью нового масштабного пищевого кластера, который формируется в поселении Щаповском недалеко от деревни Троицкое. Сегодня в рамках кластера реализуется пять проектов, благодаря которым появятся высокотехнологичные производства. На них будет организовано свыше 9,1 тысячи рабочих мест», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Размещение в кластере позволит компаниям работать в кооперации, что поможет ускорить процессы производства, увеличить объемы выпуска продукции, а также значительно экономить на логистике и аренде складских площадей.
Как сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, ранее город уже предоставил двум инвесторам свыше 50 гектаров земли в аренду по льготной ставке для возведения предприятий общей площадью более 300 тысяч квадратных метров. В результате реализации МаИП там появятся производства сладостей, напитков, молочных, мясных и других продуктов.
Предприниматели могут получить землю в аренду по льготной ставке один рубль в год с марта 2022-го. Эта мера поддержки города позволяет компаниям снизить затраты на реализацию проектов и в сжатые сроки наладить выпуск важной для экономики столицы продукции.
Земельные участки для реализации МаИП выделяют в аренду без проведения торгов сроком на пять лет. Масштабными инвестиционными проектами могут стать производственные комплексы, инновационные центры, объекты здравоохранения, транспортной инфраструктуры, спорта и другие. Их реализация позволяет создавать в Москве современную инфраструктуру и рабочие места.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что недалеко от деревни Троицкое строят несколько промышленных технопарков и предприятий для пищевой отрасли.