Город выделил участок для строительства хлебозавода в ТиНАО

«Город выделил инвестору участок в ТиНАО для строительства пищевого производства в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Договор аренды заключен по ставке один рубль в год на пять лет, в течение которых он должен завершить возведение предприятия площадью 96 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составят 9,9 миллиарда рублей, будет создано 200 рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.