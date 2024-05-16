В двух районах Самары выселят жильцов из трех домов

Еще три дома расселят в двух районах Самары. Соответствующие постановления опубликованы на сайте городской администрации 16 мая.
В Ленинском районе расселят дом на улице Красноармейской, 79−79а, а участок под ним площадью 108 квадратных метров изымут. Также расселению подлежит дом на улице Ленинской, 169, который находится на участке в 467 квадратных метров.
В Куйбышевском районе расселят дом в переулке Сиреневый, 4, а также изымут участок на улице Кирзавод 6 площадью 841 квадратный метр.
У всех жильцов расселяемых домов изымут квартиры.