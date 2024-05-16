В Казахстане растет разрыв между зарплатами женщин и мужчин

Только в двух из 20 регионов страны женщины в среднем получали больше, чем мужчины. В Жетысуской области мужчины зарабатывали на 6,1% меньше, в Туркестанской — на 0,8% меньше, чем женщины. Для сравнения: в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата у женщин была выше, чем у мужчин в пяти из 18 на тот момент регионов страны.