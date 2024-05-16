Комитет по защите прав потребителей провел контрольные закупки и обнаружил 15 заправок, где продавали некачественный бензин

По данным лабораторного анализа установлено, что на 15 заправочных станциях продавали некачественный бензин марок Аи-92 и Аи-95. При чем 12 из них находятся в Самаркандской области — это Gulobod Oil Service, Rustam Gaz Oil, Azamat Gaz Servis, Jonibek Mobile, Samarqand Lada, Kutfi Bobo, Sam Mega Petroleum, Eco Standart Service, Gulobod Gaz Servis и другие.