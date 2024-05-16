Комитет по защите прав потребителей провел контрольные закупки и обнаружил 15 заправок, где продавали некачественный бензин

В сообщении комитета отмечается, что поступают тысячи жалоб потребителей на то, что из-за продаваемого на автозаправках топлива их автомобили входят из строя, эта тема также широко обсуждается в социальных сетях.
Комитет совместно с «Узэнергоинспекцией» регулярно проводят проверки качества реализуемого бензина и дизельного топлива. В период с января по апрель 2024 года специалисты ведомств заправили около 50 автомобилей в рамках контрольных закупок.
По данным лабораторного анализа установлено, что на 15 заправочных станциях продавали некачественный бензин марок Аи-92 и Аи-95. При чем 12 из них находятся в Самаркандской области — это Gulobod Oil Service, Rustam Gaz Oil, Azamat Gaz Servis, Jonibek Mobile, Samarqand Lada, Kutfi Bobo, Sam Mega Petroleum, Eco Standart Service, Gulobod Gaz Servis и другие.
Низкого качества топливо также продавали станции FERNOVAGAZ в Ферганской области, BEK BARAKA 777 в Сурхандарьинской и XONABOD 2000 в Наманганской. Против них возбуждены дела.
В результате контрольных закупок двум тысячам потребителей были выплачены компенсации на общую сумму более 200 миллионов сумов. При этом сообщается, что причиненный ущерб превосходит эту сумму.
Контрольные закупки на заправочных станциях продолжатся, информация о выявленных случаях нарушений будет опубликована, а против нарушителей будут приняты меры.