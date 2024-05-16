Жители Воронежской области задолжали за газ 152 млн рублей

По итогам 2023 года «Газпром межрегионгаз Воронеж» отключил от сети газоснабжения 2 704 абонента с совокупным долгом порядка 25 млн руб. Еще 47,8 тыс.человек доплатили порядка 158,9 млн руб. в сумме. По данным на 1 января 2024 года, общая задолженность жителей Воронежской области составляла около 78,2 млн руб.