Взносы на капитальный ремонт повысят с января будущего года в Иркутской области

Размер взноса зависит от типа дома, в котором проживает собственник, а также от географического положения: для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий (к этой категории относится Братск) взносы всегда были выше, чем для жителей остальной части Приангарья.
В Братске взнос за квадратный метр в квартире, расположенной в девятиэтажном или 14-этажном доме, вырастет на 78 копеек и будет составлять 10 рублей 73 копейки. Взнос на капремонт в братской «пятиэтажке» увеличится с января на 82 копейки: до 8 рублей 53 копеек за «квадрат».
Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов в Иркутской области впервые повысили в январе 2023 года. До этого на протяжении почти 8 лет они оставались неизменными.