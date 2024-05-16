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Взносы на капитальный ремонт повысят с января будущего года в Иркутской области

С января будущего года повысятся взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов в Иркутской области. Постановление регионального правительства об этом размещено на официальном интернет-портале правовой информации Приангарья, сообщает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

Размер взноса зависит от типа дома, в котором проживает собственник, а также от географического положения: для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий (к этой категории относится Братск) взносы всегда были выше, чем для жителей остальной части Приангарья.

В Братске взнос за квадратный метр в квартире, расположенной в девятиэтажном или 14-этажном доме, вырастет на 78 копеек и будет составлять 10 рублей 73 копейки. Взнос на капремонт в братской «пятиэтажке» увеличится с января на 82 копейки: до 8 рублей 53 копеек за «квадрат».

Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов в Иркутской области впервые повысили в январе 2023 года. До этого на протяжении почти 8 лет они оставались неизменными.

ЖКХ