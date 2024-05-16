Доллар подешевел на старте торгов в четверг

Согласно информации на 10:45 четверга, наибольшее падение среди иностранных валют продемонстрировал «американец». Он сдал позиции на 0,16%, теперь за одного «Вашингтона» покупателю придется отдать на бирже 3,22 белорусских рубля.
А вот юань сдал позиции на 0,15%, за 10 «китайцев» придется выложить 4,42 белорусских рубля. Российский рубль, наоборот, вырос в стоимости на 0,16%. Купить 100 единиц можно за 3,50 белорусских рубля.
Информации по евро пока нет.
После начала торгов стоимость валют поменяли банки и обменники. Купить ее в них, как правило, можно дороже, чем на биржевых торгах. Причина в том, что на курс оказывает влияние множество факторов, в том числе спрос, а он может меняться в течение дня.
Доллар в четверг в банках готовы отдать в среднем за 3,23 белорусских рубля, покупают — по 3,19. Что касается российских рублей, то 100 единиц продается обменниками по 3,52 белрубля, сдать валюту РФ можно по 3,46. Европейскую валюту реализуют за 3,51 белорусских рубля, покупают — по 3,47.